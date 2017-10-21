"Олимпик" вырвал победу у "Зирки" в стартовом матче 13-го тура УПЛ

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился стартовый матч 13-го тура Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал "Зирку" из Кропивницкого и вырвал победу на последних минутах игры, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:0.

Игра проходила с заметным преимуществом дончан, но "Зирка" уверенно и умело защищалась. Более того, полчаса "Зирка" находилась в меньшинстве вдевятером, но соперник не мог ничего поделать с обороной кропивничан. На 38-й минуте был удален Максим Ковалев, а на 59-й - Артем Фаворов.

Судьба матча была решена на 90-й минуте игры, когда гол в свои ворота забил игрок "Зирки" Тарас Качараба. Испанский легионер "Олимпика" с марроканскими корнями Рхарсалла Моха справа ворвался в штрафную, набросил мяч во вратарскую, и мяч от ноги Качарабы влетел в ворота.

В добавленные арбитром к основному времени 3 минуты игры "Зирка" ничего поделать не смогла.

Таким образом, "Олимпик" набрал 23 очка, вышел на 3-е место в турнирной таблице и вплотную приблизился к киевскому "Динамо" (24), которому завтра предстоит непростая игра с донецким "Шахтером".