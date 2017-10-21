Вида прибудет в расположение "Бешикташа" в декабре - СМИ

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида прибудет в расположение "Бешикташа" (Стамбул) перед открытием зимнего трансферного окна, сообщает SportArena со ссылкой на турецкое издание Sabah.

По информации источника, прибытие хорвата ожидается в середине декабря. "Динамо" сыграет последний матч в году против "Александрии" (базовая дата 9 декабря), после чего игрок усилит турецкий клуб.

При этом стать футболистом "Бешикташа" Вида сможет лишь с открытием зимнего трансферного окна. Днями ранее защитник обращал внимание, что "Динамо" хочет продолжить с ним сотрудничество, однако он пообещал в январе усилить "Черных орлов".

Напомним, контракт центрбека с бело-синими истекает в конце года, из-за чего он на правах свободного агента станет игроком "Бешикташа".

В киевской команде Домагой пребывает с января 2013 года, перейдя из загребского "Динамо" за 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний хорват выходил на поле в 15 матчах во всех турнирах за бело-синих и забил 1 гол.

Как сообщал УНИАН, завтра команда Александра Хацкевича сыграет в центральном матче дня против днецкого "Шахтера" в рамках 13-го тура чемпионата Украины. У Виды есть шанс выйти на поле в этом поединке, несмотря на серьезное рассечение головы, которое он получил по ходу поединка с швейцарским "Янг Бойз" (2:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.