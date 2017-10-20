Игроку "Динамо" Виде наложили 10 швов, но сотрясения мозга нет, возможность участия в матче с "Шахтером" - 50 на 50

В матче Лиги Европы «Динамо» - «Янг Бойз», который состоялся в четверг, двое футболистов столичной команды досрочно покинули поле из-за травм: у полузащитника Сергея Сидорчука проблемы с коленом, а у защитника Домагоя Виды после столкновения с соперником в крови была вся голова, сообщает официальный сайт "Динамо".

Главный врач ФК «Динамо» Киев Леонид Миронов прокомментировал состояние этих футболистов, а также рассказал о восстановлении Виктора Цыганкова:

- С Видой, к счастью, все нормально: зашили рану, наложили около 10 швов, обработали место столкновения, сверху обезопасили стерильной повязкой. Сотрясения головного мозга нет, консультация с нейрохирургом и контрольные снимки показали, что с Домагоем все нормально. Со стороны, конечно, все выглядело очень страшно, было много крови, но это естественно, поскольку кожный покров волосистой части головы очень обильно снабжен артериями, там много сосудов.

Читайте такжеИгроку "Динамо" Виде наложили 10 швов, но сотрясения мозга нет, возможность участия в матче с "Шахтером" - 50 на 50Доктор добавил, что пару дней футболист пропустит, а дальше участие в тренировках будет зависеть от самого Виды, его состояния и самочувствия. "Что касается возможности его участия в воскресном матче с «Шахтером», оценил бы ее 50% на 50%", добавил Миронов.

Сергей Сидорчук, который получил травму колена, в понедельник отправится в Барселону на консультацию и обследование к профессору Рамону. Наблюдение и осмотр, проведенные в Киеве, нас не устроили – есть определенные сомнения по диагнозу.

Также восстановление продолжает полузащитник Виктор Цыганков. Ему осталась неделя реабилитации. На данном этапе он выполняет физические упражнения по устранению мышечного дисбаланса всего тазобедренного кольца.