Срна может войти в тренерский штаб сборной Хорватии - СМИ

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич хочет взять в тренерский штаб бывшего защитника национальной команды Дарио Срну, сообщает SportArena со ссылкой на Jutarnji.hr.

Далич уже общался с Срной, а также с экс-форвардом шашечных Ивицой Оличем касательно работы в тренерском штабе хорватов. Главный тренер хотел, чтобы Дарио работал вместе с ним уже в преддверии встреч с Грецией в стыковых поединках за попадание на чемпионат мира-2018.

Но в ближайшее время Срна не примет предложение, поскольку для него более важно разобраться с допинг-скандалом, который всплыл в сентябре, когда стало известно о положительной пробе на запрещенные вещества, сделанной в марте этого года. К тому же у Далича есть и другие проблемы с национальной командой, которые не позволяют пока сделать этот шаг.

Читайте такжеCознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов - заявление СрныТем не менее, между тренером и игроком существует договоренность, что Дарио вполне может войти в штаб сборной до чемпионата мира-2018. Об этом они поговорили в Киеве, когда Хорватия приезжала на заключительный матч квалификации против Украины и выиграла его (2:0).

Как раз во время пребывания хорватов в Украине Срна несколько раз появлялся в расположении сборной, а также ходил к бывшим партнерам по команде в гостиницу, где они расположились, чтобы поддержать их в канун важной игры.

Отметим, что у Дарио есть тренерская лицензия категории PRO, которую он получил в феврале этого года.

Срна решил приостановить выступления за "Шахтер" после того, как стало известно о его проблемах с допинг-пробой.

За сборную Хорватии Дарио выступал с 2002 по 2016 год, сыграв 134 матча и забив 22 гола.