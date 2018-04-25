Украина в еврокубках: важная победа "Шахтера", сенсация от "Зари" и очередной провал "Динамо"

Горняки считались номинальным фаворитом в матче в Роттердаме. Тем не менее, победить на стадионе «Фейеноорда» всегда и для любого клуба – даже гранда – считается задачей весьма нелегкой. Если не непосильной. К тому же, мог сыграть свою роль «голландский фактор» - «Шахтер» никогда не обыгрывал команды из этой страны. Тем не менее, хоть и с большим трудом, но горняки набрали «свои» 3 очка и продолжают бороться с «Наполи» за 2-е место в группе и выход в плей-офф. Кстати, неаполитанцев команда Паулу Фонсеки сейчас опережает в таблице на 3 балла.

В свою очередь, луганская «Заря» после домашнего поражения от скромного шведского «Эстерсунда» на старте турнира, продолжает удивлять своих поклонников. Вслед за испанским «Атлетиком» из Бильбао команда Юрия Вернидуба одолела и немецкую «Герту» (Берлин).

А вот киевское «Динамо» продолжает лихорадить. Команда Александра Хацкевича даже в 44-й день рождения своего тренера не сумела ему сделать хороший подарок, удовлетворившись ничьей со скромным швейцарским «Янг Бойзом». Полноценного реванша за поражение в августе в Лиге чемпионов пока не получается. А тренер, как в том анекдоте, видимо, остался с галстуком.

Фейеноорд 1-2 Шахтер

Принято считать, что спаренные матчи в 3-4 турах групповых турниров обоих еврокубков являются ключевыми для дальнейшего распределения мест. Так случается довольно часто, но далеко не всегда. Если оценивать ситуацию прямо сейчас, то победа «Шахтера» в Роттердаме и впрямь имеет колоссальное значение. Но она вмиг потеряет свой вес, если «Шахтер» (не дай Бог, конечно) неудачно сыграет против «Наполи» в Неаполе.

Впрочем, нынешней победы вполне могло и не быть, ведь «Шахтер» в Роттердаме провел далеко не лучший свой матч. Начался он с быстро пропущенного мяча, и только после этого гости понемногу стали входить в игру. Ключевым в этой игре стал еврокубковый опыт «Шахтера». После неудачного стартового отрезка команда не поплыла и быстро взяла себя в руки. И хотя командная игра в атаке у дончан получалась не очень, выровнять положение и вырваться вперед удалось за счет удачных действий отдельных исполнителей в конкретных эпизодах. «Шахтер», и в особенности бразилец Бернард, грамотно распорядились своими моментами, которых в этот вечер было немного. К слову, до минувшего вторника в рамках ЛЧ Бернард не забивал. А ведь в «Шахтере» он достаточно давно, и на ЧМ-2014 в составе сборной Бразилии ездил, будучи игроком именно донецкой команды.

Не обошлось и без валидольной концовки, которую спровоцировало удаление Ракицкого во втором тайме. В «Шахтере» последних лет всегда было четверо практически равноценных центральных защитников. При Луческу это были Кучер, Ракицкий, Ордец и Кривцов. Но Кучера сегодня в команде уже нет, Кривцов нынче травмирован, и из центрбеков на скамейке оставался только грузинский новичок горняков Хочолава. К чести игрока, которого Фонсека постепенно подпускает к основному составу, в Роттердаме он не сплоховал. Но готов ли Хочолава отыграть полный матч? Вопрос этот очень актуален, ведь в ответной игре с «Фейеноордом» Ракицкий сыграть не сможет, а по Кривцову пока вопрос открыт. Остается один Ордец, которому в срочном порядке нужно найти надежного партнера по центру обороны.

Победа «Шахтера» не была убедительной по игре, но шесть очков после трех матчей – результат более чем достойный. И если «Фейеноорд» удастся обыграть еще и в Харькове, это будет огромный шаг на пути в 1/8 финала. Конечно, многое будет зависеть и от результатов «Наполи», но пока фаворитом в борьбе за второе место является «Шахтер».

Ответная игра с «Фейеноордом» будет не менее сложной, чем первая. Ответственность за результат для горняков возрастает, тогда как на «Фейеноорд», который проиграл уже три матча подряд, почти ничего не давит. Стартовая игра нынешнего еврокубкового сезона с «Наполи» показала, что в еврокубках «Шахтеру» гораздо удобнее быть «андердогом», когда соперник излишне уверен в себе и позволяет в отношении горняков некоторую недооценку. Когда же выходишь на поле, чтобы банально взять свое, вполне могут возникнуть проблемы.

А тут еще и пресса активно муссирует слухи об интересе к Фонсеке со стороны зарубежных клубов. В частности, говорится об «Эвертоне», в котором «подвис» нынешний наставник Рональд Куман. В то, что Фонсека может уйти прямо сейчас, верится с трудом. Но контракт Фонсеки с «Шахтером» истекает будущим летом, и он пока не продлен. До своего прихода в «Шахтер» Фонсека довольно часто менял команды, поэтому ничего исключать нельзя. Все-таки ливерпульский «Эвертон» – не рядовой клуб. Достаточно сказать, что прошлым летом он потратил на новичков огромные деньги, соизмеримые с английскими топ-клубами. Да и желание поработать в английской Премьер-лиге абсолютно нормальное для любого тренера.

Заря 2-1 Герта

Два стартовых тура были крайне неоднозначными для «Зари». Сначала она во Львове уступила шведскому «Эстерсунду», хотя по игре точно не заслуживала поражения. А затем луганчане сенсационно победили в испанском Бильбао, хотя точно не наиграли на победу в матче с «Атлетиком». Третьим соперником команды Вернидуба стала немецкая «Герта», которая далеко не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне и в Лиге Европы, и в Бундеслиге.

Неудачно в еврокубках выступает не только «Герта», но и другие немецкие клубы. «Фрайбург» вылетел из Лиги Европы уже на стадии квалификации, уступив словенскому «Домжале», а «Хоффенхайм» не смог пробиться в основную сетку ЛЧ, уступив в раунде плей-офф отборочного турнира английскому «Ливерпулю». Таким образом, в осенних еврокубках стартовали шесть немецких клубов – по три в ЛЧ и ЛЕ. И в двух первых двух турах немецкие клубы победили только в одном матче из 12-ти – «Бавария» нанесла домашнее поражение бельгийскому «Андерлехту». А в Лиге Европы в шести матчах представители Бундеслиги и вовсе не победили ни разу. Да, в третьем туре немцы эту статистику значительно улучшили, но «Герта» по-прежнему остается без побед.

Судя по составу, выставленному на матч во Львове, наставник «Герты» либо махнул рукой на этот турнир, либо решил победить малой кровью. Во всяком случае, лидеры берлинской атаки – Ибишевич и Калу – остались на скамейке запасных. Они вступили в игру сразу после того, как «Герта» отыгралась в начале второго тайма. Возможно, тренерский штаб берлинцев решил, что сейчас подходящий шанс додавить соперника, но у «Герты» ничего не получилось. Более того, «Заря» забила победный гол усилиями защитника Сватка именно тогда, когда состав «Герты» был наиболее близок к оптимальному.

Наверное, это был лучший матч «Зари» в нынешнем сезоне. И хорошо, что руководство клуба проявило терпение, когда начали сдавать нервы у тренера и, «по совместительству», автора всех успехов команды последних лет, Юрия Вернидуба. Он не раз говорил о возможной отставке, но руководство продолжало верить в наставника, строящего совершенно новую команду. Временами у «Зари» не получалось вообще ничего, временами были только отдельные фрагменты качественной игры, а временами, как в феерической игре против киевского «Динамо» (4-4), «Заря» демонстрировала футбол высокого уровня на протяжении целого тайма.

И вот мы увидели первый цельный матч высокого уровня в исполнении «Зари» в этом сезоне. Луганчане ни на секунду не выключались из игры, не боялись соперника, проявили выдержку, смелось и характер. Эта игра была совсем не похожа на то, что мы видели в Бильбао. Там «Заря» отбивалась все 90 минут, забила во многом случайный гол и отчаянно защищала свое преимущество до финального свистка. Здесь же ничего случайного не было. «Заря» победила только потому, что в этот вечер она была сильнее.

Теперь ситуация такова, что Юрию Вернидубу впору задуматься о выходе из группы. У «Зари» все предпосылки для этого есть. И даже гостевого матча с «Гертой» совсем не нужно бояться. Очевидно, что отдавать все силы в Лиге Европы берлинцы не собираются, чего не скажешь о футболистах «Зари».

Динамо Киев 2-2 Янг Бойз

Перед этим матчем больше разговоров было не о нынешнем состоянии «Динамо», а о необходимости взять реванш за недавнее поражение от швейцарцев в квалификации Лиги чемпионов. Между тем, накануне киевляне проиграли «Черноморцу» в Одессе, перед этим поделили очки с «Зарей», выигрывая по ходу матча с разницей в три мяча, а до «Зари» была нулевая ничья с «Вересом». И только в Лиге Европы у Хацкевича был полный порядок – его подопечные обыграли и албанский «Скендербеу», и сербский «Партизан», хотя и тем, и другим проигрывали после первого тайма.

И снова динамовцы ушли на перерыв, проигрывая в счете. И снова восстановили равновесие в начале второго тайма. Вот только додавить соперника им не удалось. Причем с турнирной точки зрения ничья киевлян полностью устроила, их лидерство по-прежнему безоговорочное. С другой стороны – победа позволила бы досрочно, за 3 (!) тура до конца обеспечить себе место в весенней стадии турнира – плей-офф. А вот по качеству игры снова остаются вопросы. И, заодно, появляется все больше сомнений, что Александр Хацкевич способен их решить.

С его приходом «Динамо» полностью отказалось от испанской модели, которую внедрял Сергей Ребров и его помощники. При Хацкевиче «Динамо» играет совершенно иначе. Он вернулся к традиционным динамовским ценностям – скорость, прессинг, активные фланги. Справедливости ради нужно сказать, что состав у Реброва был посильнее. Но то, что мы видим при Хацкевиче, часто не выдерживает никакой критики. И если к конкретному матчу против «Янг Бойз» эти слова относятся в меньшей степени, то выступления «Динамо» в целом вызывает много нареканий. И даже на фоне Лиги Европы эти проблемы видны, хотя уровень соперников здесь пока совсем не впечатляющий. К тому же между собой они играют исключительно вничью. И если с выходом из этой группы проблем у «Динамо» не будет, то первый же более-менее крепкий соперник на стадии плей-офф может стать для киевлян непреодолимым препятствием.

Кирилл Стадниченко