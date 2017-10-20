Автор победного гола в матче "Заря" - "Герта" Сваток: было много борьбы, в которой мы старались не уступать

Защитнику луганской «Зари» Александру Сватку наверняка надолго запомнится матч против берлинской «Герты». Начал он его на скамейке запасных, однако выйдя на поле, не только показал отличную игру, но и сумел стать автором победного гола, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

"Вся команда очень рада победе. Я, безусловно, тоже. Удалось забить победный гол. Было много борьбы, в которой мы старались не уступать. Все бились, сражались, отдавались на поле и смогли добиться положительного результата. Думаю, что самоотдача была вчера ключом к успеху", - начал игрок.

На вопрос не было ли какого-то предчувствия перед игрой в защитника, вышедшего на замену и забившего победный гол, Сваток заметил: "Нет, никаких предчувствий не было. Может быть и хорошо, что я начал матч на скамейке запасных, ведь потом вышел на поле и забил (улыбается)".

А говоря о том, что после первого тайма "Заря" вела в счете, и важно было в дальнейшем не прижиматься к своим воротам, и что сказал в перерыве главный тренер, отметил: "Юрий Николаевич так и сказал: продолжаем в том же духе. Не садимся к воротам. Встречаем соперника в центре поля. Думаю, нам удалось выполнить его наставления".

На вопрос о том, что уже совсем скоро комнаду ждет важный матч против «Мариуполя» и сложно ли будет восстановиться, выразил уверенность: "К таким важным матчам, которые нас ждут, уверен, восстановимся однозначно. Главное – добиться в них положительного результата. Это очень важно для нас. Силы будут!"

"После матча, в раздевалке, все были рады и довольны, что удалось добиться победы и добыть уже шесть очков. У нас традиция, после победы тренера кричат "Кто мы?", а мы все хором отвечаем, скандируя: «Заря»!", - подытожил игрок.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Заря" - "Герта" завершился победой луганской команды со счетом 2:1.