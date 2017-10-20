Тренер "Зари" Вернидуб: "Герта" - серьёзный соперник, в начале игры мы отдали им преимущество

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб принял поздравления от представителей медиа во время послематчевой пресс-конференции после победы над немецкой "Гертой" в Лиге Европы, сообщает пресс-служба ФК "Заря".

- Хорошая, боевая игра. «Герта» - серьёзный соперник. Вы видели, что в начале игры мы отдали им преимущество. Это был наш план на игру. Присмотрелись к ним. Потом были моменты у «Герты». Не скажу, что 100%-ные, но были. Мы же больше акцент делали на оборону. После 20-й минуты мы начали применять высокий прессинг, не давая «Герте» разыгрывать мяч, что у ребят неплохо получалось. Начали появляться свои моменты, заработали штрафной, который опять, в хорошем стиле, хорошим ударом, реализовал наш бразилец Силас. Второй тайм занесём нам в актив. Единственный минус – мяч, пропущенный со стандарта, который забил Зельке. А так, думаю, моментов было достаточно, держались хорошо, были прекрасные атаки. Забили очень хороший мяч.

Поздравляю всех с победой. Но напомню, что с «Гертой» нас ждёт ещё одна игра, которая будет очень тяжёлой, - начал Вернидуб.

На вопрос, какая ситуация с Приймой, и почему во втором тайме был заменен не Силас, у которого была в пассиве жёлтая карточка, а Харатин, тренер ответил: "По Прийме - очень печально, конечно. У него опять повреждение задней поверхности бедра. Надрыв, как минимум, на месяц.

Что касается замены, то Силас достаточно хорошо смотрелся, несмотря на жёлтую карточку. Он один из самых дисциплинированных футболистов и всё знал. Что касается Игоря Харатина, то он проиграл борьбу при забитом мяче в наши ворота, и я решил, что нужно освежить центр, выпустив Александра Андриевского".

А говоря о том, насколько тренер доволен прогрессом команды в Лиге Европы и чего, на его взгляд, не хватает в чемпионате Украины, заметил: "Каждые полгода очень обновляется у нас команда. Ничего с этим не сделаешь. Что касается Лиги Европы и чемпионата, прогресс связан с психологией. Но ребята набираются и мастерства, и опыта, и с каждой игрой будут становиться только сильнее".

Отвечая на вопрос о том, почему Иури не демонстрирует той игры, которую должен демонстрировать бразильский нападающий, тренер встал в защиту игрока: "Считаю, что он делает достаточно серьёзный объём работы. Да, сегодня первый тайм был хуже в его исполнении. Во втором меня устроили все его действия. Он цеплялся за мяч, шёл вперёд. Ему ещё очень тяжело и нужно время, но считаю, что он очень квалифицированный нападающий. Пройдя эти игры в Лиге Европы, Иури станет достаточно серьёзным форвардом".

"Я очень рад, что болельщики Львова и болельщики из других городов так прекрасно нас сегодня поддерживали. Низкий им поклон от себя и от команды. Если на игру с «Атлетиком» их будет ещё больше, то будет ещё интереснее, и мы постараемся отблагодарить их своей игрой", - подытожил Вернидуб.

Как сообщал УНИАН, накануне "Заря" обыграла немецкую "Герту" (Берлин) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счетом 2:1.