Игрок "Динамо" Мораес про матч с "Янг Бойз": в начале матча дали сопернику слишком много свободного пространства

Нападающий киевского «Динамо» Жуниор Мораес прокомментировал ничейный поединок группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Янг Бойз», сообщает официальный сайт киевской команды.

"Сегодня получилась тяжелая игра. В начале матча мы дали сопернику слишком много свободного пространства, чем они и воспользовались, забив первый мяч. После этого отыграться было достаточно непросто, потому что футболисты соперника очень сильны физически и технически. Поэтому, нам было сложно переломить ход встречи в свою пользу, начать прессинговать оппонента и показывать свою игру. Но с каждой минутой действовали все лучше и лучше. Осталось провести работу над ошибками. В целом, считаю, результат неплохой, мы по-прежнему остаемся на первом месте в группе. Нас также ожидает сложный матч и на выезде – если мы в Швейцарии победим или сыграем вничью, будет очень хорошо для нас", - начал игрок.

На вопрос о том, стало ли для команды сюрпризом то, насколько агрессивно «Янг Бойз» играл в первом тайме, Мораес заметил: "Нет, мы больше думали о собственной игре. Думаю, в домашних матчах мы должны действовать более агрессивно и не позволять сопернику так много".

Читайте такжеИгрок "Динамо" Беседин про матч с "Янг Бойз": получилась открытая, интенсивная, зрелищная играА говоря о том, будет ли выездной поединок со швейцарцами еще сложнее, отметил: "Конечно, ведь он пройдет на поле с синтетическим покрытием, к которому мы не привыкли. Лично мне совсем не нравится играть на таком поле, но придется. Мы должны быть единым целым и достичь положительного результата – такова задача".

Реагируя на замечание о том, что настораживает тот факт, что «Динамо» пропускает почти в каждом матче, игрок высказался: "В этом виновата не только защита, ведь на поле находится 11 футболистов. Если мы пропускаем мячи – это общие ошибки, а не какой-то одной линии. Точно так же, если мы не преуспеваем в атаке, это недоработка всей команды, нужно выяснить, почему так происходит. И над обороной, и над атакой нужно работать всем вместе".

А говоря о том, какие эмоции испытывает команда перед следующим матчем с «Шахтером», предположил: "Это будет удивительный поединок. Нынешняя неделя очень удачна в этом плане. Считаю, у нас хорошие шансы здорово сыграть и добиться хорошего результата. Безусловно, будет непросто, ведь соперник играет сильно, но «Динамо» - также великий клуб, и мы также можем показать прекрасную игру".

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Янг Бойз" завершился вничью, со счетом 2:2.