Украина обогнала Бельгию в еврокубковом рейтинге ассоциаций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций обновил Рейтинг ассоциаций по итогам очередной еврокубковой недели, где Украина опередила Бельгию и вышла на 8-е место, сообщает официальный сайт УЕФА.

Две победы украинских клубов в еврокубковых соревнованиях минувшей недели - донецкого "Шахтера" - в Лиге чемпионов и луганской "Зари" - в Лиге Европы, и ничья киевского "Динамо" в Лиге Европы позволили Украине набрать уже 4,400 баллов в нынешнем сезоне, против 4.100 у представителей Бельгии, которых осталось 2 из 5 клубов. У Украины, на данный момент, остается 3 из 5 клубов на международной арене.

В свою очередь, у представителей Бельгии "Андерлехт" проиграл в ЛЧ французскому ПСЖ (0:4), а "Зюлте-Варегем" сыграл вничью с голландским "Витессом" в ЛЕ (1:1), что в итоге дало Бельгии лишь 0,2 балла в рейтинг.

Таким образом, суммарный балл Украины на данный момент 37,533 против 37,300 - у Бельгии. Наша страна опередила конкурента в борьбе за 8-9 места.

В Топ-7 рейтинга ассоциаций изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляют клубы Испании, за ними идут - Англия, Италия, Германия, Франция, Россия и Португалия.