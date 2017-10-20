Игрок "Динамо" Беседин про матч с "Янг Бойз": получилась открытая, интенсивная, зрелищная игра

11:08, 20 октября 2017
Футбол
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Футболист киевского "Динамо" прокомментировал игру 3-го тура Лиги Европы.

Беседин отметил открытый характер матча

После домашнего матча со швейцарским «Янг Бойз» нападающий «Динамо» Артем Беседин ответил на вопросы журналистов, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Считаю, игра получилась открытая, интенсивная и очень зрелищная. Моменты были как у нас, так и у них. Будем разбирать ошибки, а в воскресенье у нас уже очень важный матч с «Шахтером»", - начал игрок.

На вопрос о том, был ли для команды особенной мотивацией День рождения тренера, отметил: "Конечно. Хотелось поздравить Александра Николаевича, все старались это сделать, упрекнуть некого".

Читайте такжеХацкевич: ничья против "Янг Бойз" обошлась "Динамо" очень дорогоА на вопрос о том, сегодняшняя ничья – это хороший или плохой результат, заметил: "Знаю, что параллельный матч в нашей группе закончился вничью так что, если бы мы победили, могли досрочно оформить себе выход из группы. Но и одно очко – это также неплохо. Постараемся набрать пункты и в следующем выездном поединке с «Янг Бойз»".

Состояние Виды и Сидорчука "по имеющейся на данный момент информации, не очень хорошее. Завтра будет известно более детально".

А говоря о том, какое психологическое состояние в команде после неудач в чемпионате Украины, Беседин заметил: "Безусловно, неприятно так терять очки, как в матче с «Зарей» или «Черноморцем». Но главное – не опускать руки, еще есть время и много игр впереди. Нужно провести анализ, сделать правильные выводы, и в дальнейшем все будет хорошо".

Говоря о следующем матче с "Шахтером", Беседин подчеркнул: "Конечно, силы остались – другого выбора нет. Будем биться, будем доказывать, и, уверен, добьемся положительного результата".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Янг Бойз" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА - 2:2. 

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