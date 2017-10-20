Игрок "Динамо" Беседин про матч с "Янг Бойз": получилась открытая, интенсивная, зрелищная игра

После домашнего матча со швейцарским «Янг Бойз» нападающий «Динамо» Артем Беседин ответил на вопросы журналистов, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Считаю, игра получилась открытая, интенсивная и очень зрелищная. Моменты были как у нас, так и у них. Будем разбирать ошибки, а в воскресенье у нас уже очень важный матч с «Шахтером»", - начал игрок.

На вопрос о том, был ли для команды особенной мотивацией День рождения тренера, отметил: "Конечно. Хотелось поздравить Александра Николаевича, все старались это сделать, упрекнуть некого".

Читайте такжеХацкевич: ничья против "Янг Бойз" обошлась "Динамо" очень дорогоА на вопрос о том, сегодняшняя ничья – это хороший или плохой результат, заметил: "Знаю, что параллельный матч в нашей группе закончился вничью так что, если бы мы победили, могли досрочно оформить себе выход из группы. Но и одно очко – это также неплохо. Постараемся набрать пункты и в следующем выездном поединке с «Янг Бойз»".

Состояние Виды и Сидорчука "по имеющейся на данный момент информации, не очень хорошее. Завтра будет известно более детально".

А говоря о том, какое психологическое состояние в команде после неудач в чемпионате Украины, Беседин заметил: "Безусловно, неприятно так терять очки, как в матче с «Зарей» или «Черноморцем». Но главное – не опускать руки, еще есть время и много игр впереди. Нужно провести анализ, сделать правильные выводы, и в дальнейшем все будет хорошо".

Говоря о следующем матче с "Шахтером", Беседин подчеркнул: "Конечно, силы остались – другого выбора нет. Будем биться, будем доказывать, и, уверен, добьемся положительного результата".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Янг Бойз" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА - 2:2.