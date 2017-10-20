Хацкевич: ничья против "Янг Бойз" обошлась "Динамо" очень дорого

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел итог матчу Лиги Европы против швейцарского "Янг Бойз" (2:2), отметив, что итоговый результат достался его команде дорогой ценой, сообщает SportArena.

Для бело-синих игра со швейцарцами давалась очень непросто. Киевляне дважды были вынуждены отыгрываться по ходу встречи, а также из-за травм потеряли Сергея Сидорчука и Домагоя Виду.

«Мы исходили от команды соперника — они любят контролировать мяч, мы тоже пытались это делать. У нас тоже был быстрый переход, но основное было сегодня — через контроль мяча расшатывать оборону соперника. Что-то получилось, что-то нет», — сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

«Нам очень дорого эта ничья обошлась», — отметил коуч киевлян, намекая на травмы Сидорчука и Виды накануне важнейшего противостояния с донецким "Шахтером" в рамках 13-го тура УПЛ.

«У Виды достаточно серьезно рассечение, Сидорчук завтра пройдет медобследование — пока не могу сказать о характере травмы».

Также наставник киевлян пояснил, почему даже в заявке на игру не оказалось центрального защитника Евгения Хачериди.

«Почему не было Хачериди? Он до сих пор не работает в общей группе после сборной».

После ничьей с "Янг Бойз" киевское "Динамо" продолжает лидировать в группе В (7 баллов), имея 4-очковый отрыв от ближайшего преследователя, коим и являются швейцарцы. У албанского "Скендербеу" и сербского "Партизана" - по 2 очка.