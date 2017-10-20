Вида не сыграет в матче с "Шахтером" - рассечение и сотрясение: доктора "Динамо"
00:29, 20 октября 2017Футбол
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Лидер киевской команды пропустит важнейший матч 2-го круга чемпионата УПЛ.
Вида и Сидорчук не доиграли поединок с "Янг Бойз" из-за травм / Reuters
Хорватский легионер киевского "Динамо" Домагой Вида практически наверняка пропустит матч 2-го круга украинской футбольной Премьер-лиги против донецкого "Шахтера", сообщается в эфире телеканал "Фубол 2" со ссылкой на докторов динамовской команды.
У игрока диагностированы рассечение и сотрясение мозга.
"Он отправлен в больницу" - сообщили в студии телеканала после матча Лиги Европы "Динамо" - "Янг Бойз".
Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Янг Бойз" завершился со счетом 2:2. Вида полуучил серьезную травму в столкновении с игроком швейцарской команды в концовке матча.
Игра 13-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер" состоится на НСК "Олимпийский" в воскресенье, 22 октября
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