"Динамо" в боевом матче не сумело дожать "Янг Бойз" в Лиге Европы

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Динамо" принимало швейцарский "Янг Бойз". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок завершился боевой ничьей - 2:2.

Как и в первых двух турах Лиги Европы, "Динамо" вновь пропустило первым. Швейцарская команда очень активно начала матч и заслуженно вышла вперед. На 17-й минуте форвард гостей Ассале с помощью рикошета от динамовца Кадара отправил мяч в сетку ворот "бело-синих".

Впрочем, хозяева довольно быстро исправились. Вначале Гонсалес проверил на прочность штангу ворот, а на 34-й минуте Мбокани после стремительного прохода Буяльского отправил мяч в пустые ворота. 1:1.

Тем не менее, на перерыв "Динамо" ушло уже традиционно в роли проигрывающей команды. После розыгрыша углового Ассале оказался в нужном месте и в упор расстрелял ворота киевлян, сделав дубль.

Начало второго тайма ознаменовалось красивейшим голом в исполнении Морозюка, который забил со штрафного.

При счете 2:2 опасно атаковали обе команды. И все же концовка прошла с ощутимым доминированием "Динамо". Шансы на победу возросли с удалением Саного, который на 82-й минуте борцовским приемом остановил проход Мбокани и получил вторую желтую карточку.

Однако счет не изменился. "Динамо", играя в большинстве, не сумело победить.

Добавили проблем "Динамо" травмы Сидорчука и Виды, которых Хацкевич вынужденно поменял после перерыва. У полузащитника сборной Украины, вероятно, могут быть проблемы с голеностопом, а Вида после столкновения с соперником разбил голову. Теперь появление двух ведущих игроков в матче с "Шахтером" в это воскресенье под вопросом.