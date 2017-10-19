"Заря" обыграла берлинскую "Герту" в матче Лиги Европы

Во Львове завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором луганская "Заря" принимала немецкую "Герту" из Берлина и обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований,

Матч завершился со счетом 2:1.

Первый тайм проходил в достаточно спокойной и ровной борьбе, но перед самым пеерерывом украинская команда сумела открыть счет. На 42-й минуте Силас на силу пробил со штрафного и мяч, не без помощи рикошета, влетел в ворота - 1:0.

Впрочем, уже в начале второго тайма гости выровняли игру, а затем и счет на табло. На 56-й минуте, после навеса с углового Дави Зелке выпрыгнул и головой отправил мяч в ближний угол - 1:1..

Решающий момент в игре произошел на 79-й минуте. Караваев справа ворвался в штрафную Герты, сделал прострел и Александр Сваток пяткой переправил мяч в ворота - 2:1.

Таким образом, "Заря" набрала 6 очков в турнирной таблице и после первого круга соревнований стала явным претендентом на выход в весеннюю стадию соревнований - плей-офф - 1/16 финала.