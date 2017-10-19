Тренер "Шахтера" Фонсека: У нас есть все основания, чтобы мечтать

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал обо успехах "горняков" в этом сезоне и мечте поработать в Англии, сообщает Football.ua со ссылкой на португальское издание Record.

"После успешного сезона был риск, что игроки сосредоточатся на Лиге чемпионов и немного расслабятся во внутреннем чемпионате, но этого не произошло. В чемпионате Украины мы остаемся на первом месте, играя без страха, рискуя и, что немаловажно, сохраняя нашу философию. Эта смелость компенсировалась хорошими результатами и главным образом хорошей оценкой экспертов. В данном случае у нас есть все основания, чтобы мечтать" — объяснил 44-летний тренер.

Достойная оборона, которую продемонстрировал в этом сезоне Шахтером, дополнилась креативом и искусством хорошей игры, которые очаровывают мир футбола, в том числе и Пепа Гвардиолу, который приятно впечатлился игрой украинцев. "Быть признанным одним из лучших — это нечто уникальное, чем мы гордимся", — признался Пауло Фонсека, подчеркнув: "Мы надеемся, что и впредь будем заслуживать похвалы критиков".

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека: Все продолжалось до удаления РакицкогоЗамечательная работа, проделанная в Шахтере, вознесла имя Пауло Фонсека на очень высокий уровень. В последние дни, например, появились слухи, что тренер станет одной из главных целей Эвертона, если Рональд Куман уйдет в отставку, но в то же время португалец отметил, что сейчас все свое внимание он уделяет Украине.

"Все знают, что моя мечта — тренировать в Англии и жить в этой атмосфере. Видя мое имя, связанное с клубами Премьер-лиги, я, конечно, очень доволен. Это признание хорошей работы, которую мы смогли реализовать, но сейчас не время думать об этом. Я сосредоточен только на Шахтере: подтверждаю завоеванные титулы и стараюсь добиться хороших результатов в Лиге чемпионов, и это мой приоритет", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, во вторник "Шахтер" выиграл очень важный гостевой матч Лиги чемпионов у "Фейеноорда" из Роттердама (1:2) и вышел на "чистое" 2-е место в группе ЛЧ.

В украинской Премьер-лиге горняки после 12 туров уверенно лидируют в турнирной таблице и опережают киевское "Динамо" на 7 очков.