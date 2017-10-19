Билеты на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Фейеноорд": от 70 гривен

17:19, 19 октября 2017
Футбол
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Футбольный клуб "Шахтер" начинает продажу "тикетов" на матч Лиги чемпионов.

Горняки являются фаворитами в сегодняшнем матче в Роттердаме / shakhtar.com

1 ноября в Харькове «горняки» проведут встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с голладнским «Фейеноордом», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Билеты на матч уже появились в продаже.

Их можно приобрести:

- в кассах ОСК «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на shakhtar.com;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба payhub.com.ua, internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net;

- в розничной сети Харькова.

Стоимость – от 70.

В сезоне-2017/18 ФК «Шахтер» внедряет систему динамических цен - стоимость билетов той или иной категории будет меняться в зависимости от спроса.

Как сообщал УНИАН, во вторник "Шахтер" выиграл гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов у "Фейеноорда" в Роттердаме - 1:2. 

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