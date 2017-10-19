ФФУ закрыла гостевой сектор "Шахтера" на матч с "Динамо" - СМИ

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины закрыл гостевой сектор "Шахтера" на матч против "Динамо" в рамках 13-го тура чемпионата Украины, сообщает SportArena со ссылкой на журнал "Футбол".

Член исполнительного комитета ФФУ и главный редактор еженедельника Артем Франков написал, что "горняки" получили наказание от КДК за поведение болельщиков в матче против "Зирки" (2:4) в 10-м туре УПЛ. По этой причине они обязаны провести один матч без зрителей, а также оштрафованы на 100 тысяч гривен.

При этом неизвестно, подал ли апелляцию "Шахтер" по этому поводу. В противном случае, донецкая команда останется без поддержки болельщиков во время ближайшего поединка против "Динамо" в рамках 13-го тура УПЛ.

Помимо оранжево-черных, наказание также получили и львовские "Карпаты". Они были наказаны двумя выездными матчами без зрителей за поведение фанов в игре с "Прикарпатье" (2:1) в Кубке Украины. Как и в случае с дончанами, Львы были оштрафованы на 100 тысяч гривен.

Львовяне также проведут следующий матч на выезде. 21 октября команда Сергея Зайцева сыграет против "Ворсклы" в Полтаве.

Как сообщал УНИАН, центральный матч тура "Динамо" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 22 октября, на НСК Олимпийский в Киеве.