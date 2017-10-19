Онлайн-трансляция "Динамо" - "Янг Бойз" - 2:2: Лига Европы, групповой этап

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором столичное "Динамо" принимает швейцарский "Янг Бойз".

Киевляне - лидеры группы В. После двух туров в активе подопечных Александра Хацкевича (который, к слову, празднует сегодня день рождения) 6 очков. Любопытно, что обе победы были волевыми - вначале 3:1 над "Скендербеу" и затем 3:2 над "Партизаном".

У "Янг Бойз" перед этим было две ничьих (против тех же соперников оба матча - 1:1).

Интересно, что в этом сезоне пути "Динамо" и "Янг Бойз" уже пересекались в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. 26 июля команды встречались на том же "Олимпийском" - "Динамо" выиграло 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Мбокани и Гармаша. А 2 августа в Берне "бело-синих" ждало разочарование - поражение 0:2 поставило крест на выступлении "Динамо" в Лиге чемпионов.

Напомним, согласно прогнозам букмекеров, киевляне - фавориты сегодняшнего матча.

Поединок "Динамо" - "Янг Бойз" начнется в 22.05.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 35. Коваль М., 23. Пиварич, 24. Вида, 44. Кадар, 94. Кендзёра, 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 29. Буяльский, 11. Жуниор Мораес, 25. Гонсалес Д., 70. Мбокани

Запасные: 72. Рудько, 4. Пантич, 18. Корзун, 19. Гармаш, 41. Беседин, 22. Кравец

Янг Бойз: 26. фон Бальмоос, 5. фон Берген, 24. Нуху, 43. Мбабу, 8. Соу Дж., 29. Лотомба, 35. Саного Жуниор, 7. Сулеймани, 13. Нгамале, 16. Фасснахт, 17. Ассале

Запасные: 1. Вельфли, 4. Бюрки М., 22. Вютрих, 39. Йосс, 20. Эбишер, 19. Шик, 18. Нсаме

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Игроки "Динамо" равели мяч с центра поля. Мбокани уже в первой атаке выходит на ударную позицию после отличного паса Виды - удар мимо ворот.

2. Не менее опасный ответ гостей - Нгамале головой не сумел как следует пробить по воротам метров с 8-ми.

3. Еще одна атака швейцарцев - осле навеса с фланга защитники киевлян выносят мяч к центру поля. Бурное начало.

4. Киевляне держат мяч на своей половине поля, в итоге отдают Ковалю.

5. Еще одна атака гостей, на сей раз удар Сулефмани блокирует защита "Динамо".

6. В ответной атаке Мбокани попадает в "коробочку" из двух швейцарцев.

7. Буяльский в очередной раз выбивает мяч подальше от ворот в противостоянии с атакующими игроками соперника.

8. До Нгамале не доходит мяч после навеса соперника с фланга - Кендзёра переводит мяч в аут.

9. Вторая атака - опасный удар по воротам Коваля - неточно.

10. Первый угловой зарабатывают киевляне. Розыгрыш завершается ударом Буяльского с дальней дистанции - прямо в руки вратарю.

11. Очень грубый фол на Мбокани - судья обходится устной беседой с центральным защитником "Янг Бойз" Бергеном.

12. Мораес нарушил правила на чужой половине поля, срывая потенциальную атаку гостей.

14. Мбокани наступил на мяч, упал и отдал аут в пользу швейцарской команды.

15. Еще один опаснейший удар Нгамале, после паса Бергена - рядом со штангой пролетел мяч.

17. И гол... 0:1

18. Ассале пробил из опасной позиции внутри штрайной площади и мяч рикошетом от Кадара влетел в ворота Коваля - 0:1.

19. Моментальный ответ "Динамо" едва также не приносит успех. Буяльский завершал многоходвку ударом по воротам - мяч проходит мимо.

20. Киевляне пытаются атаковать, но плотная защита "Янг Бойза" вынуждает хозяев поля отойти центру.

21. Штрафной "Динмо" - Мораес подал, Вида не смог пробить головой, а игрвший на добивании Сидорчук пробил чуть выше ворот.

22. "Домагой, не уходи из Киева, мы тебя очень любим", - гласит надпись на плакате одного из болельщиков. Обращение к Виде.

23. Сидорчук нанес очередной удар после паса Морозюка - фон Берген заблокировал удар.

25. Гонсалес прервает атаку "Янг Бойз", отбирая мяч на фланге у соперника.

26. Судья эмоционально беседует с Кадаром после столкновения в воздухе игрока "Динамо" с соперником.

27. В атаке киевлян Морозюка сбивает защитник, но свисток арбитра молчит.

28.ГОНСАЛЕС!!!! Гикарный момент у игрока "Динамо", который метров с 10-ти попадает в штангу...

29. Мбокани снова сбили у штрафной площади "Янг Бойз"

30. Киевляне разыграли мяч со штрафного, но Пиварич не смог справиться с защитником в углу поля - мяч ушел за лицевую линию. От ворот.

31.Еще одно опасное нарушение - Сулеймани сбивает Гонсалеса в непосредственной близости от своих ворот.

32. Опаснейшая скидка после штрафного, но Вида оказался спиной к мячу и упустил реальный голевой шанс.

33. Мораес обыгрывает ряд соперников и опасно бьет - вратарь в отличном прыжке спасает швейцарцев от гола.

34. И ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!!!! 1:1!!! МБОКАНИИИИИ!!!!

35. Буяльский совершил проход по центру поля, обыгрался с Мораесом и отдал пас на Мбокани, который стоял напротив пустых ворот. Ему просто оставалось катнуть мяч в створ.

36. Ответ швейцарцев - пас вдоль ворот оказался слишком сильным, мяч уходит в аут.

37. Мораес проходит по флангу и подает в штрафную - вратарь ловит мяч и приземляется за линией ворот, угловой.

38. Морозюк подал угловой, Кадар головой пробил - выше ворот.

39. Угловой "Янг Бойз" заработал, после тогго как мяч попал в грудь Пиварича и ушел за лицевую линию.

40. И гол... 1:2... Ассале делает дубль.

41. После подачи углового мяч заметался по штарфной и подхвативший его Ассале быстро сориентировался и пробил мимо Коваля.

42. Киевляне подали опасный штрафной, но в борьбе Вида нарушил правила в атаке.

43. Очередную атаку гостей сорвал умелыми действиями в обороне Кадар.

45. Кендзера подает с фланга - швейцрцы выбивают мяч на угловой. Морозюк подал угловой - мяч прилетел прямо в руки вратаря, Виду оттеснил вратарь.

Арбитр добавил 1 минуту.

45+1. Последняя атака швейцарцев перед перерывом - Буяльский отбирает мяч и доходит с ним до центра поля.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался

46. Швейцарцы развели мяч с центра поля и вновь пошли в атаку. После навеса с угла поля мяч срикошетил и Коваль с турдом перевел его на угловой.

47. Предупреждение получает Фассгахт - грубая игра.

48. И ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 2:2!!! МОРОЗЮК!!!

49. Шикарный удар получился у Николая со штрафного - просто на загляденье.

51. Опаснейшай атака гостей - Ассале прошел по центру поля, Нгамале - пробил - мяч рикошетом ушел на угловой.

52. Еще один опасный момент у швейарцев - Соу бьет мимо ворот.

53. И еще одна атака гостей. Ассале пошел на трех защитников и не смог выйти на ударную позицию.

54. Предупреждение Мбабу - в борьбе с Кадаром симулировал нарушение правил в штрафной "Динамо" и требовал пенальти.

55. В ответной атаке "Динамо" Пиварич навешивал с угла вдоль лицевой линии - мяч пересек линию ворот в воздухе.

57. Очередная атака гостей - Морозюк в борьбе с двумя швейцарцами зарабатывает аут в пользу "Динамо".

58. Буяльский бьет левой ногой из-за линии ворот - прямо в руки голкиперу "Янг Бойз".

59. Ассале начал многоходовую атаку Янг Бойз, результатом которой стал угловой дляь гостей.

69. Сулеймани подал угловой, Адамс подхватил мяч, вошел в штрафную, пробил и заработал еще один угловой.

61. Кендзера выбил мяч после второго поданного углового в штрафную "Динамо".

62. Предупреждение Саного - сбил Мораеса и сорвал опасную атаку хозяев поля.

63. Замена у "Динамо" - Гармаш меняет травмированного Сидорчука. Капитанская повязка переходит от Сидорчука к Виде.

64. Еще одна опаснейшая аткка швейцарцев - Буяльский головой выбивает мяч после навеса из центра штрафной.

65. Атака "Динамо" по флангу - Буяльский навешивает с угла и вновь мяч в воздухе пересекает линию ворот.

66. Гармаша грубо сбивает около своей штрафной Соу - арбитр обходится без карточки.

68. Разыграли киевляне штрафной - Мбокани скидывал мяч в центр штрафной - неудачно.

69. Гонслаес наносит опаснейший удар по воротам соперника - прямо во вратаря.

70. Морозюк зарабатывает угловой в борьбе с защитниками "Янг Бойз".

71. Подача углового - Соу выбивает мяч к центру поля. Вторая волна атки киевлян - Мораес очень опасно бьет - мяч вновь выносят защитники швейцарцев.

72. Синого выходит из-под прессинга игроков "Динамо" и арабатывет аут для гостей.

73. Буяльский и Мораес по очереди падают вблизи штрафной гостей - свисток арбитра молчит...

74. Еще одна атака киевлян - навес на Мбокани в штрафную, фон Берген в последний момент выбивает мяч на угловой.

75. У Виды очень сильное рассчечение после столкновения с Нгамале в штрафной "Янг Бойз".

77. Замена в "Янг Бойз" - Мишель Эбишер вместо Джибриля Соу.

78. Замена в "Динамо" - вместо Виды на поле вышел Пантич. Третья смена капитана за матч - теперь Морозюк

79. Арбитр не заметил сначала замены у "Динамо" - дал ее провести с опозданием и уж очень театрально извинился. :)

80. Буяльский грубо сбивает Сулеймани в центре поля - обходтится без горчичника.

82. Удаление Саного - вторая желтая карточка. В борье с Мбокани нарушил правила. Истерика у игрока "Янг Бойз" истерика, ужасная несправедливость, пое го мнению.

83. Морозюк пробил штрафной - Нгуале выбил мяч головой.

84. Мораес проигрывает борьбу Адамсу на фланге атаки - аут в пользу "Янг Бойз".

85. Замена у "Янг Бойз" - Шик вместо Нгамале.

86. Морозюк в атаке "на ровном месте" теряет мяч в борьбе с защитником, Крик разочарования от игрока "Динамо" на полупустом НСК "Олимпийский".

87. Мораес бьет из вгоднейшей позици - прямо по центру. напротив ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника летит выше перекладины, на угловой. Неудачно киевляне разыграли угловой.

88. Атаку "Динамо" после паса Буяльского невольно прерывает арбитр, не успевший увернуться. Судья просит прощения у киевлян.

89. Последняя замена у "Янг Бойз" - Нсаме вместо Ассале.

90. Опаснейший удар Сулеймани - мяч проходит в считанных сантиметрах от штанги. Кендзера упустил соперника, грубая ошибка игрока "Динамо".

Арбитр добавил 6 минут к основному времени игры.

90+1. МОРАЕССССС!!!! Шикарный момент у бразильца, но мяч после удара местров с 10-ти летит мимо ворот. Был рикошет, угловой.

90+2. Киевляне вновь неудано разыграли угловой...

90+3. Последняя замена у "Динамо" - Беседин вместо Мбокани.

90+4. Морозюк подает угловой - защитник головой выбивает мяч ближе к центру поля.

90+5. Морозюк прорывается по флангу атаки "Динамо" и зарабатывает аут. Последний штурм в исполнении киевлян.

90+6. Ответ гостей - Мбабу навешивает мяч прямо в руки Ковалю.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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До новых встреч!