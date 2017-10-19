72-летний наставник "Баварии" Хайнкес стал самым возрастным тренером за историю Лиги чемпионов

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес во вчерашней игре с «Селтиком» установил рекорд Лиги чемпионов. Новый главный тренер мюнхенцев стал самым возрастным наставником, когда либо возглавлявшим команды престижнейшего европейского клубного турнира. Об этом сообщил Xsport.

Опытный специалист возглавлял «Баварию» в поединке против «Селтика» в возрасте 72-х лет и 162-х дней.

Отметим, что "Бавария" под руководством Хайнкеса одолела дома «кельтов» со счетом 3:0.

Напомним, что немец возглавил хорошо знакомый ему клуб посреди сезона, после увольнения Карло Анчелотти.