72-летний наставник "Баварии" Хайнкес стал самым возрастным тренером за историю Лиги чемпионов
14:20, 19 октября 2017Футбол
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Под руководством нового тренера мюнхенцы победили "Селтик" - 3:0.
Юпп Хайнкес / Reuters
Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес во вчерашней игре с «Селтиком» установил рекорд Лиги чемпионов. Новый главный тренер мюнхенцев стал самым возрастным наставником, когда либо возглавлявшим команды престижнейшего европейского клубного турнира. Об этом сообщил Xsport.
Опытный специалист возглавлял «Баварию» в поединке против «Селтика» в возрасте 72-х лет и 162-х дней.
Отметим, что "Бавария" под руководством Хайнкеса одолела дома «кельтов» со счетом 3:0.
Напомним, что немец возглавил хорошо знакомый ему клуб посреди сезона, после увольнения Карло Анчелотти.
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