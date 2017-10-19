Букмекеры оценили шансы "Динамо" и "Зари" в сегодняшних поединках Лиги Европы

Сегодня во Львове и Киеве пройдут два поединка с участием украинских клубов в Лиге Европы.

В матче "Заря" - "Герта" фаворитом, по мнению букмекеров, является берлинская команда.

Как сообщает специализированный портал Betexplorer, коорый собирает данные более чем 20 ведущих букмекерких контор, средний коэффициент на победу луганчан составляет 3,72, тогда как шансы на победу немецкого коллектива заметно выше - 2,12. Возможность ничьей в этом матче оценивается как 3,17 к 1.

Больше всего заработать на победе "Зари" можно в конторах mybet и bet365 (коэффициент - 4,00).

Киевское "Динамо", в то же время, считается явным фаворитом в противостоянии с "Янг Бойз" (Швейцария). Коэффициент успеха подопечных Александра Хацкевича - 1,97. Ничья - 3,93. Победа "Янг Бойз" - 4,97.

Уверенным в победу "Динамо" самую выгодную ставку можно сделать в SBOBET (1,71), а самый высокий коэффициент на швейцарцев - в конторе bet365 (5,50).

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" - "Герта" начнется в 20.00 на "Арене-Львов". Поединок "Динамо" - "Янг Бойз" стартует в 22.05 на столичном "Олимпийском".

"Динамо" набрало после двух первых туров максимум - 6 очков. У "Зари" в активе одна победа - в предыдущем туре над "Атлетиком".