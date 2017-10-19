Матчи "Зари" и "Динамо" в Лиге Европы: где смотреть

Сегодня два украинских клуба проведут матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Во Львове "Заря" будет принимать немецкую "Герту", а на столичном НСК "Олимпийский" "Динамо" сыграет со швейцарским "Янг Бойз".

Поединок "Заря" - "Герта", который начнется в 20.00, будет показан в прямой трансляции на специализированном спутниковом канале "Футбол 1". Начало эфира - в 19.50.

Матч "Динамо" - "Янг Бойз" (начало - в 22.05) будет показан сразу на двух каналах - общенациональном "Украина", где трансляция начнется в 21.50, и на специализированном "Футбол 2" - эфир стартует в 21.55.