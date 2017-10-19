Месси забил 100-й гол в еврокубках
10:46, 19 октября 2017Футбол
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Больше мячей только у Роналду.
Лионель Месси забил 100-й гол в еврокубках / Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1), который стал для него юбилейным, 100-м в еврокубках, сообщает Gracenote Live.
На 61-й минуте Месси реализовал штрафной, сделав счет в матче 2:0. Для аргентинского футболиста этот мяч стал 100-м в еврокубках. На данный момент на его счету 97 голов в Лиге чемпионов и ещё три — в Суперкубке УЕФА.
Опережает Месси лишь форвард «Реала» Криштиану Роналду, у которого 113 мячей, из них 110 - в Лиге чемпионов.
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