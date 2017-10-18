"Челси" и "Рома" забили на двоих 6 голов в самом зрелищном матче дня Лиги чемпионов (результаты всех игр)
В Европе состоялась вторая половина матчей 3-го тура группового этапа ЛЧ.
В Европе состоялись восемь игр 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральной из которых английский "Челси" (Лондон) и итальянская "Рома" (Рим) забили 6 голов в ничейном матче-триллере, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 3:3.
Счет открыл Давид Луис, а затем Эден Азар увеличил преимущество лондонцев - 2:0. Но еще до перерыва Коларов сократил преимущество "Челси" до минимума. А во втором тайме дубль Джеко вывел римлян вперед. Впрочем, второй гол Азара принес "Челси" итоговую ничью - 3:3.
Лига чемпионов. 3-й тур.
18 октября.
"Карабах" - "Атлетико" - 0:0
"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1
ЦСКА - "Базель" - 0:2
"Бавария" - "Селтик" - 3:0
"Андерлехт" - ПСЖ - 0:4
"Челси" - "Рома" - 3:3
"Барселона" - "Олимпиакос" - 3:1
"Ювентус" - "Спортинг" - 2:1
Матчи 4-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 31 октября и 1 ноября.