"Челси" и "Рома" забили на двоих 6 голов в самом зрелищном матче дня Лиги чемпионов (результаты всех игр)

В Европе состоялись восемь игр 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральной из которых английский "Челси" (Лондон) и итальянская "Рома" (Рим) забили 6 голов в ничейном матче-триллере, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:3.

Счет открыл Давид Луис, а затем Эден Азар увеличил преимущество лондонцев - 2:0. Но еще до перерыва Коларов сократил преимущество "Челси" до минимума. А во втором тайме дубль Джеко вывел римлян вперед. Впрочем, второй гол Азара принес "Челси" итоговую ничью - 3:3.

Лига чемпионов. 3-й тур.

18 октября.

"Карабах" - "Атлетико" - 0:0

"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

ЦСКА - "Базель" - 0:2

"Бавария" - "Селтик" - 3:0

"Андерлехт" - ПСЖ - 0:4

"Челси" - "Рома" - 3:3

"Барселона" - "Олимпиакос" - 3:1

"Ювентус" - "Спортинг" - 2:1

Матчи 4-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 31 октября и 1 ноября.