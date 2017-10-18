Тренер "Зари" Вернидуб: Постараемся сыграть с "Гертой" на максимальных оборотах

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от поединка 3-го тура Лиги Европы против немецкой "Герты" из Берлина, сообщает SportArena.

По словам Вернидуба, его команда подходит к игре с хорошим настроением и постарается показать свой лучший футбол. «Настроение хорошее. Перед этим у нас были победы. Сейчас готовимся и делаем все для того, чтобы хорошо сыграть», — заявил тренер в начале.

«Надеюсь, будет хорошая игра. Обеим командам нужны очки. Постараемся сыграть на максимальных оборотах. Думаю, как и "Герта". Пусть победит сильнейший», - продолжил тренер.

Вернидуб также отметил, что "Герта" любит много атаковать, но свой план на игру раскрывать не стал: «Во-первых, то, что увидел в игре "Герты", хорошо изучив ее и рассказав игрокам — это команда, любящая в агрессивный футбол, хотя в Бундеслиге играют больше от обороны. Но матч в Швеции показал, что они пытаются прессинговать и играть первым номером».

«У меня, как и у любого тренера, есть варианты игры и в атакующий агрессивный футбол, так и возможно где-то сыграть от обороны. Завтра увидите, что мы выберем», - добавил тренер.

В составе немецкого клуба Вернидуб выделил целую группу исполнителей. «Не только Ибишевич и Калу опасны, хотя они опытные серьезные футболисты. Есть немало молодых хороших игроков — Лекки, Платтенхардт. Дуда. У них достаточно футболистов, которые могут выйти и заменить лидеров. С этим у "Герты" проблем нет. Они играют в командный футбол, все зависит от действий всех игроков».

Сложный календарь "Зари" в ближайшие недели Вернидуб считает не проблемой, а проверкой для своих игроков.

«Понимаем, что нас ждет шесть игр. Все довольно тяжелые. Потом матч с "Мариуполем", нашим конкурентом. Потом "Шахтер", "Александрия", "Герта", "Олимпик". Все команды хорошего уровня. Как раз мы себя проверим, на что способны и как готовы».

Касательно выхода из группы ЛЕ, то тренер "Зари" свою команду фаворитом не считает. «Фаворитами являются "Атлетик" и "Герта", потому что играют в самых сильных чемпионатах. У них большие материальные возможности, включая инфраструктуру. Возможно, сыграла свою роль недооценка с их стороны нас и "Эстерсунда"».

Как сообщал УНИАН, матч "Заря" – "Герта" пройдет завтра, 19 октября, во Львове. Начало игры в 20.00.

Перед этим матчем в активе украинцев три очка, тогда как у немцев только один балл.