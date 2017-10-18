Хацкевич: В каждой игре стремимся выигрывать, и завтра будем играть на победу

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич пообщался с представителями СМИ в рамках регламентной пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со швейцарским «Янг Бойз», сообщает официальный сайт столичного клуба.

- В чемпионате последние игры нам не удаются как в плане результата, так и в плане игры – по крайней мере, той, что была у нас на старте сезона. Что касается завтрашней игры, то, действительно, это другой турнир, в котором у нас задача – выйти в плей-офф с первого места. Мы готовимся, есть определенные проблемы и сомнения относительно определенных позиций, но, надеюсь, завтра мы примем оптимальное решение, которое позволит нам добиться результата, - начал Хацкевич.

На вопрос, какое состояние Цыганкова, тренер ответил лаконично: "Он не готовится к игре и даже не работает в общей группе".

А говоря о Виде, заметил: "Он имел проблемы со здоровьем, но со вчерашнего дня работает в общей группе и готовится вместе со всеми".

К болельщикам "Динамо" тренер обратился: "В каждой игре мы стремимся выигрывать. Еще раз подчеркиваю, что мы играем для болельщиков. Надеюсь, они будут с нами как в те минуты, когда мы выиграем, так и тогда, когда мы имеем определенные проблемы, как сейчас. Я неоднократно говорил, что это наш 12-й игрок, и мы играем в первую очередь ради них".

Говоря о том. изменился ли «Янг Бойз» с того времени, как "Динамо" играло с ним, тренер отметил: "В целом, не изменился. Когда мы готовились к первым матчам было заметно, что команда достаточно сильно прибавила как в контроле мяча, так и в агрессии на чужой половине поля. При этом отошли от собственной структуры – если раньше было много вертикальных передач, сейчас же они делают акцент на средний и короткий пас с активной игрой вперед. Поэтому могу сказать, что футбол в исполнении «Янг Бойз» стал более комбинационным".

А говоря про свой личный День рождения, тренер выразил желание: "Конечно, победа – это самое главное, к чему мы стремимся. А День рождения – это не главное, и я ему особого значения не придаю. Возможно, футболисты будут иметь другой эмоциональный фон, но они должны выходить и побеждать независимо от того, у меня ДР или у кого-то другого из команды".

На вопрос, можно ли назвать матчи с «Янг Бойз» важнейшими для «Динамо» в осенней части сезона, отметил: "Спаренные матчи являются определяющими, и после них можно подводить какие-то итоги. Завтрашняя игра, как и матч в Швейцарии, очень важны. Пока настраиваемся на них, а дальше уже будем думать о следующих".

А говоря о том, не будет ли команда мысли экономить силы перед игрой с «Шахтером», отметил: "У нас есть задачи в каждом турнире, в котором мы принимаем участие. Завтра нужно выйти на поле и оставить на нем все силы. Дальше же будем смотреть, кто в каком состоянии подойдет к матчу в воскресенье. У нас не так много времени между двумя матчами, но об экономии сил, уверен, никто из ребят даже думать не будет".

"На ничейный результат мы точно не настраиваемся, хотя кто-то может считать, что, исходя из турнирного положения, две ничьи в матчах с «Янг Бойз» нас могут устроить. Но все же мы играем дома, и должны думать только о победе", - подытожил Хацкевич.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Динамо" - "Янг Бойз" состоится в четверг, 19 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры - в 22.05.