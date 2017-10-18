Игрок "Динамо" Сидорчук: Хочется взять реванш за поражение, которое выбило нас из Лиги чемпионов

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук ответил на вопросы журналистов в рамках традиционной предматчевой пресс-конференции со швейцарским «Янг Бойз», сообщает официальный сайт столичного клуба.

На вопрос, насколько психологически удалось переключиться после матча в Одессе, Сидорчук ответил: "Это два разных турнира. Тренерский штаб через день сделал выводы, показал нам разбор игры. Надеюсь, подобных ошибок мы больше не повторим. Писхологически - команда в отличном состоянии".

О «Янг Бойз» капитан "Динамо" высказался так: "Что касается лично меня, то хочется взять небольшой реванш за то поражение, которое выбило нас из Лиги чемпионов. И настраиваемся только на победу. задача – выйти из группы с первого места".

"Статистика игры в Одессе? Цифры бывают обманчивы. К примеру, второй гол был забит через мою ошибку... Также в этом контексте я всегда привожу пример выездного матча с «Порту» в Лиге чемпионов, в котором мы выиграли 2:0, но командный процент брака был 35%. Поэтому цифры не всегда говорят правду", - подытожил игрок.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Янг Бойз" состоится в четверг, 19 октября. Начало игры в 22.05.