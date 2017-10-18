Тренер "Янг Бойз" Хюттер перед игрой с "Динамо": Наша команда испытывает определенное давление

Главный тренер швейцарского «Янг Бойз» ответил на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции накануне игры с «Динамо» на «Олимпийском», сообщает официальный сайт столичного клуба.

- Мы рады сюда вернуться (после игры летом в отборе ЛЧ). Конечно, у нас не лучшие воспоминания о предыдущем визите в Киев, но в домашней игре нам удалось отыграться, победить «Динамо», поэтому теперь мы смотрим на новое противостояние уже с большей решительностью. Ситуацию осложняет лишь то, что «Динамо» набрало шесть очков в стартовых двух турах, а мы – только два, потому наша команда испытывает определенное давление, тем более мы играем в гостях, - начал тренер швейцарской команды.

Читайте такжеНа суперматчи "Динамо" с "Янг Бойз" и "Шахтером" можно попасть за 35 гривен Сравнивая российский ЦСКА и украинский «Динамо», тренер заметил: "Играть на выезде всегда тяжело. Мы проиграли обоим соперникам вполне заслуженно. «Динамо» - хорошо организованная команда, противостоять которой всегда трудно. Тем более, она имеет в составе таких индивидуально сильных игроков, как тот же Ярмоленко, который теперь выступает в Бундеслиге. Однако мы попробуем подготовиться к противостоянию как можно лучше".

А говоря о том, насколько изменилась швейцарская команда по сравнению с предыдущим матчем против «Динамо», отметил: "У нас есть определенные изменения в составе, есть потери, но есть и приобретения. Если сравнивать с предыдущим вояжом в Киев мы недосчитались трех игроков".

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Динамо" - "Янг Бойз" состоится в четверг, 19 ноября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча - в 22.05.