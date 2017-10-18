Защитник "Динамо" Вида подтвердил, что точно переходит зимой в "Бешикташ"

Защитник «Динамо» Домагой Вида подтвердил, что зимой этого года перейдет в турецкий «Бешикташ» на правах свободного агента, поскольку уже договорился об этом с турецкой стороной. Таким образом, хорват отклонит предложение «Динамо» о продлении контракта, сообщает Xsport со ссылкой Milliyet.

«Мне приятно, что «Динамо» хочет оставить меня в команде и предпринимает усилия для этого, но я уже дал слово «Бешикташу» и не могу отступить от него. Я хотел уйти раньше, чтобы «Динамо» получило деньги за меня. Но я продолжаю играть в «Динамо», а в январе уйду в «Бешикташ». Это решение я принял с женой и менять мы его не намерены», - сообщил Вида.

Напомним, ранее Игорь Суркис утверждал, что уже не сможет повлиять на решение Виды, если тот останется в «Динамо» до зимы.