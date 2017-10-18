Киевское "Динамо" (U-19) проиграло миланскому "Интеру" в Юношеской лиге УЕФА

В Киеве завершился ответный матч 1-го раунда Юношеской лиги УЕФА (возраст игроков до 19 лет), где в так называемом Пути чемпионов киевское "Динамо" принимало итальянский "Интер" и уступило со счетом 0:3, сообщает официальный сайт "Динамо".

С учетом первой игры в Милане (2:2) в следующий раунд вышли футболисты "Интера" - общий счет 2:5.

Читайте также"Шахтер" (U-19) разгромно проиграл "Фейеноорду" в Юношеской лиге УЕФАСудьбу матча и всего двухматчевого противостояния уже в первые полчаса игры решил дубль Андрей Пинамонти, который отличился на 10-й и 28-й минутах. На 73-й минуте точку в этом матче поставил датский легионер миланцев также 18-летний Йенс Одгоор.

Таким образом, киевлянет покинули турнир уже после первого этапа соревнований.