Ярмоленко подорожал на 7 миллионов евро после перехода в "Боруссию"

Портал transfermarkt.de обновил цены на футболистов, выступающих в немецкой Бундеслиге. Приятно, что в число тех, чья стоимость стремительно пошла вверх, оказался и атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Как напоминает zbirna.com, во время своего летнего переезда в Германию из киевского "Динамо", специалисты Transfermarkt оценивали украинского игрока в 18 миллионов евро. Теперь его ценник равен 25 млн в европейской валюте.

Как сообщал УНИАН, вчера "Боруссия" с Андреем Ярмоленко в составе сыграла вничью с кипрским АПОЭЛом в 3-м туре Лиги чемпионов.