Новый контракт Фонсеки с "Шахтером" будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о заинтересованности иностранных клубов главным тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, а также о том, как будет приниматься решение о новом контракте португальского специалиста.

"Я тоже читал в СМИ, что многие клубы интересуются Фонсекой. Я думаю, что это очень хорошо. Чем больше клубов будут интересоваться нашим тренером, тем больше это будет означать, что мы приняли правильное решение.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека: Все продолжалось до удаления РакицкогоПоэтому, дай Бог, чтобы стоимость наших футболистов и тренерского штаба росла. Это будет означать, что мы на правильном пути.

А что касается переговоров, то главная оценка любого тренера – это игры с серьезными командами, а самые серьезные команды сегодня – в групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому, по результатам группового этапа ЛЧ будут сделаны выводы и будет приниматься решение", – сказал Палкин в интервью телеканалу "Футбол".

Как ранее сообщал УНИАН, "Шахтер" добыл волевую победу над "Фейеноордом" в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Это стало первой победой "Шахтера" над голландскими клубами за историю.