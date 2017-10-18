Гвардиола посвятил победу "Манчестер Сити" арестованным каталонцам

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посвятил победу своего клуба над "Наполи" (2:1) в матче Лиги чемпионов арестованным каталонским сепаратистам.

"Это подходящий момент для того, чтобы посвятить им победу. В Каталонии мы показали, что гражданство стоит выше любых других идей. Эти движения занимались тем, что выражали свои идеи, они боролись за то, чего мы хотим.

Сейчас ситуация такая, как она есть. Я надеюсь на то, что скоро их освободят", – сказал Гвардиола.

Отметим, что испанский суд постановил арестовать двух лидеров сепаратистского движения в Каталонии – Жорди Санчеса и Жорди Куишарта.

Следствие утверждает, что они готовились осуществить бунт с последующим выходом Каталонии из состава Испании.

Напомним, Хосеп Гвардиола - легенда испанской "Барселоны" как игрок (выступал в 1990-2001 годах) и как тренер (руководил клубом в 2008-2012).