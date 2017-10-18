"Динамо" попало в топ-10 команд Европы по ударам в створ ворот

Киевское «Динамо» занимает десятое место по количеству ударов в створ ворот среди всех европейских клубов, по данным Football-Observatory.

Игроки киевского клуба в среднем наносят 7,1 ударов в створ за матч. «Шахтер» занимает 63-е место с 5,7 ударами.

При расчете учитывалась лишь статистика в национальных чемпионатах.

Киевляне в этом показателе опережают «ПСЖ», «Арсенал», «Боруссию» Д, «Ливерпуль», «Ювентус», «Лацио», «Порту», «Милан» и другие клубы.

Лидируют в рейтинге «Наполи» (8,9), «Аякс» (8,5) и «Манчестер Сити» (8,0). «Шахтер» занимает 63-е место (5,7).

Напомним, ближайший матч "Динамо" проведет в этот четверг - на НСК "Олимпийский" в Киеве подопечные Александра Хацкевича встретятся со швейцарским "Янг Бойз" в Лиге Европы.