Тренер "Шахтера" Фонсека: Все продолжалось до удаления Ракицкого

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу своего коллектива над голландским "Фейеноордом" (2:1).

"Была тяжелая игра и фантастическая атмосфера. "Фейеноорд" был очень силен в первые минуты игры, когда у них получилось забить гол. Потом мы взяли игру в свои руки, начали доминировать. И все это продолжалось до удаления Ракицкого. Но даже после этого мы создавали голевые моменты. Счет мог стать ничейным, но мы бились до последней секунды. "Фейеноорд" – очень сильная команда, которая принесла нам много хлопот на поле, но все же победа была заслуженная", - сказал Фонсека, информирует Футбол 24.

Удаление Ракицкого добавило проблем "Шахтеру" в следующем матче. На вопрос, кто будет играть в центре защиты горняков в 4-м туре, Фонсека ответил:

"Посмотрим. Кривцов еще не начал финальную стадию восстановления, сейчас мы думаем об игре с "Динамо". Только после этого мы будем думать о матче с "Фейеноордом" (в 4-м туре, - УНИАН). Сегодня вышел Хочолава, который удачно себя проявил, поэтому я за это не переживаю".

На вопрос о том, как он оценивает шансы "Шахтера" выйти из группы, Фонсека ответил:

"Сейчас есть возможность выйти из группы, мы об этом открыто говорим. Если мы вспомним жеребьевкиу, то 90% людей не поверили бы, что у нас уже две победы. Впереди тяжелый отрезок. "Ман Сити" и "Наполи" – главные кандидаты на выход из группы, но мы будем биться до конца. Хотим всех удивить. Мне уже задавали такой вопрос, я говорил, что верю в выход из группы. Но мы все понимаем, что это будет очень трудно".

Тренер напомнил, что следующая игра в чемпионате против "Динамо" в воскресенье:

"Наша главная цель – это чемпионат Украины. Думаю, что ребят даже не нужно мотивировать, вы прекрасно знаете, что значат матчи против "Динамо".