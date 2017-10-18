Герой матча "Фейеноорд" - "Шахтер" Бернард: Я не так часто забиваю головой

Герой поединка с голландским "Фейеноордом" бразильский полузащитник "Шахтера" Бернард прокомментировал матч в Роттердаме.

"Я очень счастлив! Я не так часто забиваю головой, но в «Атлетико Минейро» (предыдущая команда Бернарда из Бразилии, - УНИАН) такое уже когда-то было. На самом деле, это не так важно, главное, что команда выиграла.

Это все удалось благодаря той великолепной работе, которую проделал Паулу Фонсека. В течение недели он доносил до нас информацию о сопернике, и мы впитали ее, сумев реализовать задумки тренера на поле.

Нам было очень сложно с ними играть. Они нас сильно прессинговали и создали много опасных моментов. Да, сегодня могла бы быть ничья, но все же мы добились этой победы, которая очень важна для нас", - отметил Бернард в интервью телеканала "Футбол 1".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" переиграл "Фейеноорд" на выезде со счетом 2:1. При этом Бернард, сделавший дубль, забил свои первые голы в Лиге чемпионов.