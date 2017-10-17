"Боруссия" Ярмоленко не справилась с АПОЭЛем, а "Ливерпуль" и "Спартак" уничтожили соперников (результаты всех матчей)
23:52, 17 октября 2017Футбол
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"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом".
"Реал" - "Тоттенхэм" - 1:1 / Reuters
Сегодня в Европе состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Две игры завершились с разгромным счетом. "Ливерпуль" забил семь безответных мячей на выезде словенскому "Марибору", а "Спартак" разгромил дома "Севилью".
В группе F, где выступает "Шахтер", оба матча завершились со счетом 2:1. Как сообщал УНИАН, горняки обыграли "Фейеноорд", а "Манчестер Сити" выиграл у "Наполи".
Группа E
"Марибор" - "Ливерпуль" - 0:7
"Спартак" - "Севилья" - 5:1
Группа F
"Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:1
"Фейеноорд" - "Шахтер" - 1:2
Группа G
"Монако" - "Бешикташ" - 1:2
"Лейпциг" - "Порту" - 3:2
Группа H
"Реал" - "Тоттенхэм" - 1:1
АПОЭЛ - "Боруссия" - 1:1
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