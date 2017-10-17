"Боруссия" Ярмоленко не справилась с АПОЭЛем, а "Ливерпуль" и "Спартак" уничтожили соперников (результаты всех матчей)

Сегодня в Европе состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Две игры завершились с разгромным счетом. "Ливерпуль" забил семь безответных мячей на выезде словенскому "Марибору", а "Спартак" разгромил дома "Севилью".

В группе F, где выступает "Шахтер", оба матча завершились со счетом 2:1. Как сообщал УНИАН, горняки обыграли "Фейеноорд", а "Манчестер Сити" выиграл у "Наполи".

Группа E

"Марибор" - "Ливерпуль" - 0:7

"Спартак" - "Севилья" - 5:1

Группа F

"Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:1

"Фейеноорд" - "Шахтер" - 1:2

Группа G

"Монако" - "Бешикташ" - 1:2

"Лейпциг" - "Порту" - 3:2

Группа H

"Реал" - "Тоттенхэм" - 1:1

АПОЭЛ - "Боруссия" - 1:1