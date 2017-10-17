"Шахтер" в меньшинстве обыграл "Фейеноорд" в гостевом матче Лиги чемпионов

В Роттердаме (Нидерланды) завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Фейеноорд" принимал донецкий "Шахтер" и проиграл чемпиону Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Украинский клуб не очень уверенно начал матч и уже на 7-й минуте Вильена пробил из-за пределов штрафной из хорошей позиции - Пятов в падении отбил мяч перед собой, а Стевен Бергейс добил снаряд в сетку, 1:0.

Впрочем, довольно скоро гости выровняли игру, а в середине первого тайма - и счёт. На 24-й минуте Фред классной разрезной передачей из центра поля вывел один на один с вратарем хозяев поля Джонсом своего партнера Бернарда, который обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

А в начале второго тайма случился переломный эпизод в матче. На 54-й минуте Марлос сделал передачу по правому флангу на ход Бутко, тот сделал мягкий навес на дальнюю штангу, а Бернард отправил мяч в ворота, сделав дубль.

За 15 минут до конца матча был удален с поля Ракицкий, получивший вторую желтую карточку, но "Шахтер" сумел выстоять и завоевать столь ценные 3 очка в турнирной таблице.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.