Наставник "Черноморца" Дулуб после победы над "Динамо" признан лучшим тренером тура

19:18, 17 октября 2017
Футбол
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Под руководством Дулуба "Черноморец" покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

Олег Дулуб / upl.ua

Всеукраинское объединение футбольных тренеров объявило лучшего тренера по итогам 12-го тура украинской Премьер-лиги. Награда досталась главному тренеру «Черноморца» Олегу Дулубу.

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Напомним, что «Черноморец» под руководством Дулуба обыграл в 12-м туре «Динамо» (2:1) и поднялся с последней строчки турнирной таблицы.

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Теги: #Олег Дулуб#Черноморец Дулуб