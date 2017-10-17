Наставник "Черноморца" Дулуб после победы над "Динамо" признан лучшим тренером тура
19:18, 17 октября 2017Футбол
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Под руководством Дулуба "Черноморец" покинул последнюю строчку турнирной таблицы.
Олег Дулуб / upl.ua
Всеукраинское объединение футбольных тренеров объявило лучшего тренера по итогам 12-го тура украинской Премьер-лиги. Награда досталась главному тренеру «Черноморца» Олегу Дулубу.
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Напомним, что «Черноморец» под руководством Дулуба обыграл в 12-м туре «Динамо» (2:1) и поднялся с последней строчки турнирной таблицы.
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