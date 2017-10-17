Клуб АПЛ "Лестер" отправил в отставку Шекспира

Клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» отправил в отставку Крейга Шекспира с поста главного тренера. Об этом сообщает Sky Sports.

Команда под руководством тренера не может победить уже шесть матчей кряду в чемпионате Англии, а последние две игры свела в ничью. Результаты команды негативно сказались на турнирном положении - коллектив занимает 18-ю строчку в таблице АПЛ.

Напомним, Шекспир принял «Лестер» по ходу прошлого сезона, после увольнения Клудио Раньери и дошел с командой до четвертьфинала Лиги чемпионов. Перед стартом нынешнего сезона Шекспир подписал полноценный контракт на три года.