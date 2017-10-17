Клуб АПЛ "Лестер" отправил в отставку Шекспира
18:56, 17 октября 2017Футбол
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Чемпион Англии-2016 неудачно начал нынешний сезон, скатившись на 18-е место.
chelseablues.ru
Клуб английской Премьер-лиги «Лестер Сити» отправил в отставку Крейга Шекспира с поста главного тренера. Об этом сообщает Sky Sports.
Команда под руководством тренера не может победить уже шесть матчей кряду в чемпионате Англии, а последние две игры свела в ничью. Результаты команды негативно сказались на турнирном положении - коллектив занимает 18-ю строчку в таблице АПЛ.
Напомним, Шекспир принял «Лестер» по ходу прошлого сезона, после увольнения Клудио Раньери и дошел с командой до четвертьфинала Лиги чемпионов. Перед стартом нынешнего сезона Шекспир подписал полноценный контракт на три года.
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