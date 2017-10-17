"Шахтер" (U-19) разгромно проиграл "Фейеноорду" в Юношеской лиге УЕФА

В 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Фейеноорд» (U-19) разгромил «Шахтер» (U-19) - 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 6-й минуте Оркун Кекчю вывел голландцев вперед.

В концовке первого тайма, в течении 90 секунд, «Шахтер» пропустил еще дважды. Результативные действия на свой счет записали Йоэл Звартс и Дилан Венте.

На 59-й минуте Венте оформил дубль, забив 4-й гол голландцев.

Молодежная команда «Шахтера» также проиграла и в стартовых двух турах.