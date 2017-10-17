Сборная Украины сыграет на "Арене-Львов" впервые за два последних года

Товарищеский матч между Украиной и Словакией пройдет на «Арене-Львов», сообщает «Спортивка».

Встреча состоится 10 ноября.

Таким образом, сборная Украины сыграет на "Арене-Львов" впервые после двухлетнего перерыва.

Читайте такжеСборная Украины сыграет контрольный матч против Словакии 10 ноябряНапомним, что 27 сентября 2013 года дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о дисквалификации «Арены-Львов» на период проведения квалификации ЧМ-2018 на основании доклада FARE (организация "Футбол против расизма в Европе") о демонстрации на одном из матчей сборной Украины флагов дивизии СС «Галичина», а также нацистского приветствия.

В последний раз сборная Украины играла на «Арене-Львов» 14 ноября 2015 года в квалификации Евро-2016 со Словенией (2:0).

Отметим, что сборная Украины ни разу в своей истории не проигрывала на «Арене-Львов».