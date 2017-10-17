Боевики ИГИЛ угрожают терактами во время ЧМ-2018 в России (фото)

Террористическая группировка «Исламское государство» пригрозила терактами во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

Об этом сообщает The Daily Mail.

На пропагандистском плакате на фоне стадиона изображен боевик с автоматом в руках, а также стилизованная бомба. Кроме того, в коллаж вписан официальный символ проведения ЧМ. Надпись «Подождите нас» под картинкой выполнена на русском языке.

Кроме того, на прошлой неделе террористы опубликовали еще один постер с простреленными изображениями президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Напомним, в августе боевики ИГИЛ пригрозили новыми атаками в Иране. Кроме того, террористы призвали иранскую молодежь к восстанию.

Чемпионат мира по футболу планируют провести в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Финал состоится на стадионе «Лужники» в Москве.