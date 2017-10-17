Италия сыграет со Швецией, а хорваты будут противостоять Греции в стыковых матчах ЧМ-2018
15:18, 17 октября 2017Футбол
559
Состоялась жеребьевка матчей плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018.
fifa.com
В Цюрихе прошла официальная жеребьевка стыковых матчей квалификации ЧМ-2018, сообщает fifa.com.
В первую корзину попали четыре команды с более высокими позициями в рейтинге – Швейцария, Италия, Хорватия и Дания, во вторую – Северная Ирландия, Швеция, Ирландия и Греция.
По результатам жеребьевки Северная Ирландия сыграет со Швейцарией. Хорватия встретится с Грецией. Сборной Дании будет противостоять Ирландия. Швеция поборется за выход в финальную часть ЧМ-2018 с Италией.
Стыковые матчи пройдут в период с 9 по 14 ноября.
Официальную жеребьевку провели популярная мексиканская телеведущая Ванесса Хаппенказен и экс-капитан сборной Испании Фернандо Йерро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter