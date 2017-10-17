Игрок "Шахтера" Исмаили про матч с "Фейеноордом": Мы прекрасно понимаем, насколько тяжелой будет эта игра
14:54, 17 октября 2017Футбол
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Бразильский легионер дончан высказал свое мнение о предстоящем матче Лиги чемпионов.
Исмаили в ожидании очень трудного матча в Роттердаме / shakhtar.com
Игрок «Шахтера» Исмаили поделился своим мнением о сегодняшней игре против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов, сообщает Football News.
- Мы прекрасно понимаем, насколько тяжелой будет эта игра - даже несмотря на то, что соперник не имеет в составе звезд мирового уровня. «Фейеноорд» очень силен как команда, как один идеальный механизм. И он это прекрасно доказал в прошлом сезоне, когда стал чемпионом Нидерландов. Поэтому нам нужно просто быть намного лучше, чтобы выиграть сегодня.
Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Фейеноорд" - "Шахтер"состоится сегодня, 17 октября в Роттердаме.
Начало игры - в 21.45.
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