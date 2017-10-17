Вратарь "Шахтера" Пятов накануне матча с "Фейеноордом": В нашей группе у всех мощная атака

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов дал комментарий «Футбол NEWS» накануне матча против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов.

- Это Лига чемпионов: здесь каждая игра – как последняя. Тем более, учитывая наше турнирное положение. И нам, и им нужна победа, чтобы продолжать ставить какие-то высокие цели и добиваться их, - отметил вратарь.

"У нас такая группа, что атака мощная у всех. Мы готовимся, изучаем и разбираем соперника. Если мы сделаем то, что попросил нас Паулу Фонсека, организованно сыграем в обороне, то свой шанс найдем", - добавил Пятов.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Фейеноорд" - "Шахтер"состоится сегодня, 17 октября в Роттердаме.

Начало игры - в 21.45.