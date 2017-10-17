Сборная Украины сыграет контрольный матч против Словакии 10 ноября

10 ноября состоится спарринг национальных сборных команд Украины и Словакии, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

В обновленном рейтинге ФИФА соперники нашей сборной занимают 24-е место. Сборная Украины занимает 30-е место.

Украинцы станут хозяевами поединка. Место проведения матча определится позднее.

В групповом этапе отбора на ЧМ-2018 словаки заняли второе место в группе, пропустив вперед Англию и опередив Шотландию, Словению, Литву и Мальту. Впрочем, бело-синие стали худшими среди вторых команд и не попали в стыковые матчи.

Напомним, сборные Украины и Словакии играли в одной группе отбора на ЧЕ-2016. Тогда в Киеве, на «Олимпийском», 8 сентября 2014 года «сине-желтые» проиграли со счетом 0:1. Ровно через год в словацкой Жилине команды сыграли 0:0. В целом история противостояний Украины и Словакии насчитывает пять встреч: три из них завершились вничью, одна - поражением и одна – победой нашей сборной.