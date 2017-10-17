Роналду стал 2-м в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы - Forbes

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в рейтинге богатейших знаменитостей Европы 2017 года, подготовленном журналом Forbes, сообщает Р-Спорт.

Возглавляет рейтинг английская писательница Джоан Роулинг, чьи заработки в 2017 году оценены в 95 миллионов долларов (без вычета налогов и комиссионных за управление средствами). Роналду в общем рейтинге стал вторым с 93 миллионами долларов. На третьей строчке – британская музыкальная группа Coldplay (88 миллионов).

Читайте такжеШевченко считает Роналду главным фаворитом в борьбе за титул Лучшего игрока FIFA-2017Из числа спортсменов в топ-10 рейтинга также вошли швейцарский теннисист Роджер Федерер (5-й, 64 млн) и британский гольфист Рори Макилрой (9-й, 50 млн).