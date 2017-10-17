Онлайн-трансляция "Фейеноорд" - "Шахтер" - 1:2: Лига чемпионов, групповой этап

Сегодня в Роттердаме (Нидерланды) состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором местный "Фейеноорд" примет на своем поле чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Встречаются команды, которые занимают 2-е и 4-е места в турнирной таблице Группы F на данный момент.

Если у "Шахтера" в активе победа над итальянским "Наполи" (2:1) при проигрыше английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:2 (3 очка), то "Фейеноорд" оба стартовых матча турнира проиграл.

Также "Фейеноорд" выглядит аутсайдером и сегодня - на ставках букмекерских контор.

Матч "Фейеноорд" - "Шахтер" начнется в Роттердаме в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

"Фейеноорд": Джонс, Ниукоп, ван Бек, Сен-Жюст, Хапс, Амрабат, Триндаде, Эль-Ахмади, Боэтиюс, Йоргенсен, Бергейс.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард, Тайсон, Марлос, Феррейра.

Прозвучал гимн Лиги чемпионов. Все готово к началу матча.

1. Игроки "Шахтера" развели мяч с центра, голландцы сразу же включили прессинг и создали опасный момент. Боэтиюс избежал положения вне игры и пробил выше ворот.

2. Еще один момент у Йоргенсена. На этот раз рядом со штангой.

5. Первая вылазка "Шахтера". Удар Тайсона заблокирован.

6. Первые пять минут прошли очень нервно для "Шахтера". Сейчас для гостей главное успокоиться и контролировать середину поля.

7. Гол забивает "Фейеноорд". Триндад сильно пробил по центру, Пятов отбил, но прямо на Бергейса, который удачно сложился и протолкнул головой мяч в сетку. 1:0.

11. Горняки начинают проводить собственные атаки. Имаили прошел по своему флангу и прострелил, но мяч не нашел никого из его партнеров.

14. Пока "Шахтеру" не удается как следует завладеть мячом.

15. Угловой подали хозяева - неудачно.

17. "Фейеноорд" отобрал мяч у "Шахтера" не спеша развивает очередную атаку.

20. Соперники продолжают борьбу за центр. Пока преимущества у горняков в этом аспекте нет и близко.

22. Атака по правому флангу приводит к угловому для "Шахтера".

23. Розыгрыш гостей ни к чему серьезному не привел.

24. ГОООООЛ! 1:1. Фред выдал роскошный разрезающий пас на Бернарда, который вышел один на один, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

28. Фред в стиле заправского форварда попытался ворваться в штрафную хозяев, но не удалось обойти последнего защитника.

30. Игра у нас полностью выравнялась. Все начинается сначала.

31. Фред отправил в прорыв Марлоса, но у того в свою очередь не получился последний пас на партнера.

32. Феррейра забил, но из офсайда. В момент передачи Марлоса аргентинец находился за линией последнего защитника.

38. В последние несколько минут мяч чаще у "Шахтера", но с построением позиционных атак пока у нашего чемпиона проблемы.

40. Степаненко нарушает правила, и хозяева получают право на "Шахтер".

41. Подача на Йоргенсена, тот в силовой борьбе падает и просит у арбитра пенальти. Испанец Мальенко на это не купился.

42. Удар Тайсона защитники "Фейеноорда" заблокировали.

44. Исмаили на чужой половине поля заработал штрафной для "Шахтера". Но розыгрыш гости провели неудачно.

Первый тайм завершился. Равная игра в первые 45 минут. Тем интереснее будет вторая половина.

Начался второй тайм.

46. Команды начали вторую половину без замен.

48. Предупреждение Ракицкому за фол в центре поля.

50. Пятову пришлось покинуть штрафную площадь, чтобы подстраховать защитников и выбить мяч буквально перед носом у Йоргенсена.

51. Угловой "Шахтера". Удар головой у Ордеца не получился.

52. И снова в деле Пятов - после того, горняки допустили очередную обрезку, Андрею пришлось сыграть в подкате за пределами штрафной!

54. ГОООООЛ! Бернард!!!! 1:2

55. Образцовая атака горняков. Тайсон и Марлос разыграли мяч на подступе в штрафную, Бутко сделал забегание к лицевой, откуда вырезал подачу обратно в центр. Бернард был тут как тут и головой отправил мяч в сетку.

58. Фред выиграл борьбу в центральном круге, запустил вперед Феррейру, но у того зафиксирован офсайд.

61. Замена у "Фейеноорда". Вместо Ниукопа выхожит Тоорнста.

62. Хороший прострел Исмаили слева - мяч в руках вратаря.

64. Предупреждение Тайсону, который сорвал опасную атаку соперника.

66. Предупреждение Эль-Ахмади, который сфолил на Тайсоне. Бразилец фактически убегал оин на один с вратарем.

67. Тем не менее Йоргенсена в "Фейеноорде" меняет Ларссон.

70. Замена у "Шахтера". Автора дубля Бернарда меняет Коваленко.

72. "Фейеноорд" активно работает в прессинге.

75. Второе предупреждение Ракицкому - "Шахтер" будет доигрывать вдесятером.

77. Замена у "Шахтера". Феррейру меняет Хочолава.

77. Замена у "Фейеноорда". Ван Бека меняет еще один нападающий Крамер.

81. "Фейеноорд" пытается организовать штурм, но пока оборона "Шахтера" справляется.

83. Голландцы сделали упор на навесы в штрафную гостей, но верховую борьбу выигрывают защитники "оранжево-черных".

85. Момент у Марлоса! Новичок сборной Украины сам обыграл двоих защитников, вышел на свидание с вратарем, но под острым углом пробил неудачно.

86. Предупреждение Амрабату.

87. Моментище у "Шахтера". Тайсон обыграл нескольких защитников и выдал пас на линию вратарской, но никого из партнеров не было на мяче.

88. Тоорнста пробил головой - Пятов фиксирует мяч в руках.

90. Крамер рисовал падение в нашей штрафной: арбитр разобался в ситуации, никакого пенальти.

90+1. Замена у "Шахтера". Вместо Марлоса выходит дебютант "Шахтера" Александр Зубков.

90+2. Тем временем опасный стандарт для "Фейеноорда". После удара Ларссона мяч идет на угловой.

90+3. Крамер буквально заталкивал мяч в ворота Пятова! Наш вратарь с линии ворот выбил мяч!

Предупреждение Бутко за разговоры.

Но матч окончен! Арбитр фиксирует победу "Шахтера" со счетом 2:1!

Спасибо за внимание к нашей трансляции!