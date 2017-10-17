Коротыш назначен генеральным директором ФК "Карпаты"

Новым генеральным директором ФК «Карпаты» назначен Юрий Коротыш, который до последнего времени работал директором медико-реабилитационного центра клуба в Брюховичах, сообщает официальный сайт львовского клуба.

В своем первом комментарии официальному сайту «зелено-белых» Юрий Федорович сказал: «Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство клуба за доверие. «Карпаты» для меня родной клуб, хоть родом я из Кривого Рога. Несмотря на это, даю гарантию, что сделаю все, что в моих силах, чтобы решить все клубные проблемы. Первой из них считаю решение КДК ФФУ относительно проведения ближайшего домашнего матча без зрителей. Официального документа мы пока не получили, но как только это произойдет, наша юридическая служба приложит все усилия, чтобы 29 октября наши болельщики получили возможность посетить важнейшую игру «львов» против киевского «Динамо» и поддержать свою любимую команду» – рассказал Юрий Коротыш.

Юрий Федорович Коротыш родился 1 января 1953 года в городе Кривой Рог. В 1973 году окончил Криворожский техникум горного транспорта. Работал мастером треста «Криворождорводстрой», администратором Криворожской региональной товарной биржи, руководителем спорткомплекса объединения «Кривбассруда», директором гостиничного комплекса ОАО Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Дрогобыч), руководителем службы спортивных сооружений – структурного подразделения ФК «Карпаты». В начале 2009 года уже исполнял обязанности генерального директора ФК «Карпаты».

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели СМИ распространили информацию об отставке Юрия Дячука-Ставицкого с должности гендиректора "Карпат".

Сегодня утром "Карпаты" официально подтвердили этот факт.