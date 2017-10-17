Шевченко считает Роналду главным фаворитом в борьбе за титул Лучшего игрока FIFA-2017

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду наиболее достоин звания Лучшего игрока FIFA 2017 года, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Шевченко ставит ему в заслугу победу в Лиге чемпионов и дубль в финальном матче этого турнира.

«Роналду, Месси и Неймар – невероятные игроки. Все они заслуживают на победу. Если бы мне пришлось между ними выбирать, то я поставил бы на Роналду. Он выиграл Лигу чемпионов, забил два гола в финале.

У Лео Месси также отличный сезон, он продолжает забивать голы и бить рекорды.

Я рад за Неймара, потому что последние пять лет были большим соревнованием между Месси и Роналду, и теперь Неймар вступил в игру. Он забивает много голов и обладает большими техническими навыками. Приятно наблюдать, как он играет.

Все три игрока – лидеры своих команд. Они способны повести коллектив за собой», - отметил Шевченко.

Шевченко является обладателем "Золотого мяча"-2004.