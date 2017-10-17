Шевченко считает Роналду главным фаворитом в борьбе за титул Лучшего игрока FIFA-2017
Португалец выиграл Лигу чемпионов и забил в финале 2 гола.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что игрок мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду наиболее достоин звания Лучшего игрока FIFA 2017 года, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.
Шевченко ставит ему в заслугу победу в Лиге чемпионов и дубль в финальном матче этого турнира.
«Роналду, Месси и Неймар – невероятные игроки. Все они заслуживают на победу. Если бы мне пришлось между ними выбирать, то я поставил бы на Роналду. Он выиграл Лигу чемпионов, забил два гола в финале.
У Лео Месси также отличный сезон, он продолжает забивать голы и бить рекорды.
Я рад за Неймара, потому что последние пять лет были большим соревнованием между Месси и Роналду, и теперь Неймар вступил в игру. Он забивает много голов и обладает большими техническими навыками. Приятно наблюдать, как он играет.
Все три игрока – лидеры своих команд. Они способны повести коллектив за собой», - отметил Шевченко.
Шевченко является обладателем "Золотого мяча"-2004.